Почти 130 горняков эвакуированы с шахты имени Рубана в Кузбассе

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Спасатели в Кемеровской области организовали эвакуацию 128 шахтеров из-за ЧП, повлекшего за собой срабатывание датчиков угарного газа.

Инцидент произошел накануне, 19 декабря, на шахте имени А. Д. Рубана, расположенной в Ленинске-Кузнецком. На угольном предприятии сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение угарного газа и увеличение температуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Под землей находились 128 человек. Для их эвакуации на место происшествия выехали четыре отделения горноспасателей. Всех шахтеров удалось вывести, пострадавших нет.


Предварительной причиной срабатывания датчиков представители СУЭК, которой и принадлежит угольное предприятие, называют самонагревание нерабочего пласта. Газовая обстановка, по словам сотрудников компании, в норме.

Да!
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