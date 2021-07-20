Почти 100 мест отдыха у воды открылись в Кузбассе

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Кузбассовцы уже могут искупаться в водоемах, где это разрешено, или позагорать на пляжах. В общей сложности им предложен выбор почти из сотни разных мест.

По информации МЧС на вторник, 20 июня, в Кемеровской области действуют 57 мест отдыха у воды и 32 пляжей.

– Все действующие пляжи оборудованы в соответствии с требованиями. На них предварительно проведено исследование дна водолазами, зона для купания ограждена буйками, – рассказали в ГУ МЧС.

Кузбассовцам напомнили, что отдыхать безопасно только в официально разрешенных местах. Также в МЧС дали советы на экстренные случаи: если ногу свело судорогой, нужно лечь на спину и плыть к берегу; если затянул водоворот, нужно набрать побольше воздуха, нырнуть и попытаться резко отплыть в сторону.

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