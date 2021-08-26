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Почти 100 детей попали в беду с начала года в Кемерове

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За год в кузбасской столице в смертельной опасности оказались 89 несовершеннолетних граждан, следует из данных статистики.

В общей сложности за 2021 год порядка 89 детей попали в беду без возможности самостоятельного спасения. Для вызволения малышей из опасности на места приезжали спасатели.


Только за минувшие сутки помощь специалистов потребовалась сразу двум юным землякам. В первом случае инцидент произошел в Ленинском районе кузбасской столицы, где двухлетняя девочка закрыла дверь на щеколду после того, как отец вышел на лестничную площадку, чтобы встретить супругу. В результате доступ в жилье удалось обеспечить только с помощью специальных инструментов. Помощь медиков не потребовалась.


Второй вызов зафиксирован по адресу в Рудничном районе, где двухлетний мальчик подшутил над родителями и закрыл входную дверь в то время, когда они переносили из подъезда вещи. Как итог: остался один и лишил родителей доступа в дом до приезда группы со специальным комплектом. Врачи привлечены не были.

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