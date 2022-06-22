Почти 10% опрошенных кузбассовцев признались в покупке прав

Анонимный опрос был проведен среди автомобилистов из разных регионов России, в числе которых оказался и Кузбасс. Жители Кемеровской области рассказали, с какого раза сдали экзамен по вождению. Больше половины респондентов, 56%, сделали это с первого раза, 17% — со второго, 8% — с третьего раза, а 8% — с четвертого или более. При этом 2% не сдали или еще не сдавали экзамен.

Кроме того, согласно результатам, которые приводит сайт drom.ru, 8% опрошенных водителей в Кемеровской области признались, что купили свои права. Данный показатель немного скромнее, чем в среднем по стране — 9%.

Больше всего автомобилистов с купленными правами ездит по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14%. Меньше всего — порядка 4% — в Хакасии, Якутии и Камчатском крае.