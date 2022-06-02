Почти 10 летучих мышей проникли в квартиры кемеровчан за сутки

Первый сигнал поступил от кемеровчанина, живущего в одном из домов по улице Серебряный бор. Мужчина рассказал, что к нему в квартиру залетела летучая мышь. Животное расположилось на стене, где его и заметил 11-летний сын горожанина. При этом житель областного центра объяснил, что не может приехать домой, а ребенок испытывает страх перед рукокрылым, поэтому не справится самостоятельно. На место выехали спасатели и, с помощью специальных перчаток, поймали животное.

‒ Несмотря на явное нежелание покидать жилплощадь: мышь шипела и пыталась вырваться, ее выпустили в окно, ‒ рассказали в пресс-службе кемеровской службы спасения.

Аналогичные случаи произошли в жилых домах на проспекте Московском и проспекте Шахтеров. Всего за минувшие сутки к специалистам из-за рукокрылых в квартирах обратились восемь кемеровчан.

Спасатели предупредили, что брать летучую мышь голыми руками опасно, так как она может начать защищаться. Если укус все же произошел, следует немедленно обратиться за помощью к медикам.