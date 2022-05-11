Почти 10 лет понадобится кузбассовцам для получения зарплаты в 100 000 рублей

По данным специалистов, для скачка медианной зарплаты в Кузбассе до 100 000 рублей понадобится 9,9 лет. В рейтинге регионов страны по данному показателю Кемеровская область расположилась на 13 месте с среднегодовым темпом роста зарплат в 10,2% за последние пять лет. При этом по стране данный показатель составляет 9%.

Быстрее всего медианной зарплаты в 100 000 рублей достигнут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным РИА, в обозначенном регионе необходимый показатель будет достигнут за 5,3 года. Затем следует Республика Саха и Магаданская область (по 6,3 года). Замыкают рейтинг Чечня (22,5 года) и Кабардино-Балкарская Республика (19,7 года).

Ранее Кузбасс оказался 61-м в рейтинге регионов РФ по качеству жизни.