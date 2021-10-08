"Почта России" в Кузбассе попалась на нарушениях

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"Почта Росссии" на территории Кемеровской области неправильно оказывала услуги связи, за что ответственные лица попали под штраф.

Специалисты Роскомнадзора по Кемеровской области в третьем квартале 2021 года с плановым надзорным мероприятием посетили "Почту России" и выявили нарушение.

– <...> установлено, что лицензиат оказывает услуги связи с нарушением лицензионных требований, а именно, не соблюдаются нормативы частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, расположенных на территории города Кемерово и Тяжинского района, – сообщили в надзорном ведомстве.

В результате в отношении юридического лица и соответствующих должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.1 КРФоАП "Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)".

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