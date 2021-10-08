Специалисты Роскомнадзора по Кемеровской области в третьем квартале 2021 года с плановым надзорным мероприятием посетили "Почту России" и выявили нарушение.
– <...> установлено, что лицензиат оказывает услуги связи с нарушением лицензионных требований, а именно, не соблюдаются нормативы частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, расположенных на территории города Кемерово и Тяжинского района, – сообщили в надзорном ведомстве.
В результате в отношении юридического лица и соответствующих должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.1 КРФоАП "Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)".
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