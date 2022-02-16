+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Почта России объяснила работу "закрытого" кемеровского отделения

0
Фото:  

Представители Почты России прокомментировали ситуацию с выставленным на показ нерабочим графиком одного из кемеровских отделений.

С 16 февраля кемеровское отделение Почты России, расположенное на Сибиряков-Гвардейцев,132, работает несмотря на странное расписание, согласно которому вход для местных жителей закрыт в любой день недели. С их слов, по указанному адресу в настоящий момент осуществляется только выдача почтовых отправлений, которые уже прибыли и не требуют оплаты.


Отмечается, что прийти за своими посылками кемеровчане могут с понедельника по субботу с 12:00 до 15:00, а воскресенье – выходной день. При этом почта оказывает услуги только по выдаче почтовых отправлений, поступивших не позднее указанной даты, которые не требуют оплаты

К сожалению, мы вынуждены временно изменить формат работы почтового отделения 650004 из-за больничных сотрудников, – прокомментировали представители почты.

Что касается остальных услуг "закрытого"отделения, то они будут временно осуществляться в почтовом отделе 650066 на пр. Ленина,66Б, которое работает по графику: понедельник – пятница с 11:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота с 10:00 до 15:00 (без обеда), воскресенье – выходной.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасской столицы лишились доступа в отделение почты из-за нового графика.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33729

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined