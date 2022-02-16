С 16 февраля кемеровское отделение Почты России, расположенное на Сибиряков-Гвардейцев,132, работает несмотря на странное расписание, согласно которому вход для местных жителей закрыт в любой день недели. С их слов, по указанному адресу в настоящий момент осуществляется только выдача почтовых отправлений, которые уже прибыли и не требуют оплаты.

Отмечается, что прийти за своими посылками кемеровчане могут с понедельника по субботу с 12:00 до 15:00, а воскресенье – выходной день. При этом почта оказывает услуги только по выдаче почтовых отправлений, поступивших не позднее указанной даты, которые не требуют оплаты

– К сожалению, мы вынуждены временно изменить формат работы почтового отделения 650004 из-за больничных сотрудников, – прокомментировали представители почты.

Что касается остальных услуг "закрытого"отделения, то они будут временно осуществляться в почтовом отделе 650066 на пр. Ленина,66Б, которое работает по графику: понедельник – пятница с 11:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота с 10:00 до 15:00 (без обеда), воскресенье – выходной.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасской столицы лишились доступа в отделение почты из-за нового графика.