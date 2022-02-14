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Почетный гражданин Кузбасса Михаил Найдов скончался на 89-м году жизни

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Почетный гражданин Кемеровской области Михаил Найдов умер в возрасте 89 лет. Трагедия случилась в минувшее воскресенье, 13 февраля.

О смерти 89-летнего Михаила Найдова сообщили в региональном правительстве. Отмечается, что 50 лет из своей жизни мужчина посвятил работе на шахтах. Он был удостоен званий: Герой Кузбасса, Почетный гражданин Кемеровской области, Почетный гражданин Киселевска, Почетный гражданин Междуреченска, Почетный академик горной Академии.


За свою карьеру житель Кемеровской области возглавлял несколько угольных шахт, кооперативов и научно-производственное объединение, инициировал строительство пассажирского АТП, возглавлял Кемеровский областной общественный фонд "Шахтерская память" имени В.П. Романова.

Фото: Администрация правительства Кузбасса

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