Почетный гражданин Кузбасса Михаил Найдов скончался на 89-м году жизни

О смерти 89-летнего Михаила Найдова сообщили в региональном правительстве. Отмечается, что 50 лет из своей жизни мужчина посвятил работе на шахтах. Он был удостоен званий: Герой Кузбасса, Почетный гражданин Кемеровской области, Почетный гражданин Киселевска, Почетный гражданин Междуреченска, Почетный академик горной Академии.

За свою карьеру житель Кемеровской области возглавлял несколько угольных шахт, кооперативов и научно-производственное объединение, инициировал строительство пассажирского АТП, возглавлял Кемеровский областной общественный фонд "Шахтерская память" имени В.П. Романова.