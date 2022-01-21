Почерневший изнутри автобус возмутил кузбассовцев

Накануне в социальных сетях появились фотографии, сделанные в одном из автобусов пгт Яшкино. Автор снимков заявил, что салон общественного транспорта покрыл слой грязи.

‒ Все грязное, все поручни, сиденья. Потолки были белые, а сейчас чуть ли не черные от грязи, просто ужас. Куда смотрят работники ПАТП? (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.) ‒ написал кузбассовец.

Комментаторы поддержали автора снимков, но при этом отметили, что и сами пассажиры должны соблюдать правила поведения в автобусе, чтобы не допускать излишнего загрязнения. При этом на жалобу отреагировали и представители местной власти.

‒ В связи с плотным графиком движения автобусов, нехваткой кадров и временными трудностями с мойкой, уборка автобусов не проводилась, ‒ объяснили сотрудники администрации Яшкинского муниципального округа.

Специалисты также отметили, что весь транспорт будет приведен в порядок к концу января.