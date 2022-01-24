Побег юного грабителя с пивом попал на видео в Кемерове

Инцидент произошел в Кемерове. Местный житель, 17-летний юноша, отвлек внимание продавца в одном из продуктовых магазинов и похитил с прилавка восемь бутылок пива общей стоимостью около 400 рублей. Правоохранители обнаружили злоумышленника с помощью камер уличного наблюдения: на запись попало то, как юноша, покидая место преступления, теряет часть спиртного, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Юного кемеровчанина задержали по подозрению в грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.