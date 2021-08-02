Победивший боксера из Гаити кузбассовец сразится за медали на Олимпийских играх в Токио

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Спортсмен, который представляет Кузбасс на Олимпиаде в Японии, после разгромной победы над оппонентом из Гаити вышел в полуфинал состязаний.

Представитель Кемеровской области Глеб Бакши в минувшее воскресенье, 1 августа, сошелся в схватке с соперником из Гаити Дареллом Вальсентом, чтобы побороться за место в полуфинале Олимпийских игр по боксу в весовой категории до 75 килограммов.


По итогу битвы соотечественник набрал пять очков против ноля у противника и тем самым одержал уверенную победу, гарантировав себе медаль.


В четверг, 5 августа, россиянин сразится с бразильцем Эбертом Соузой – бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.


Стоит отметить, что Бакши родом из Симферополя, на Олимпиаде представляет шахтерский край.

Видео: youtube / WildMan

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