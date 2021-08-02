Победивший боксера из Гаити кузбассовец сразится за медали на Олимпийских играх в Токио

Представитель Кемеровской области Глеб Бакши в минувшее воскресенье, 1 августа, сошелся в схватке с соперником из Гаити Дареллом Вальсентом, чтобы побороться за место в полуфинале Олимпийских игр по боксу в весовой категории до 75 килограммов.

По итогу битвы соотечественник набрал пять очков против ноля у противника и тем самым одержал уверенную победу, гарантировав себе медаль.

В четверг, 5 августа, россиянин сразится с бразильцем Эбертом Соузой – бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Стоит отметить, что Бакши родом из Симферополя, на Олимпиаде представляет шахтерский край.