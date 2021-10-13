Победившая на всероссийском конкурсе беловчанка спела дуэтом с известным шоуменом

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Жительница города Белово на Всероссийском конкурсе инклюзивного творчества "Необыкновенные люди" стала лучшей в номинации "Вокал".

Подробности о победе местной жительницы на масштабном конкурсе инклюзивного творчества "Необыкновенные люди" рассказал глава Беловского городского округа Кемеровской области Алексей Курносов в социальной сети.


Так, конкуренцию уроженке Кузбасса составили талантливые люди со всей России. Однако несмотря на большое количеств участников, женщине удалось стать лучшей в номинации "Вокал". После успешного выступления в рамках проекта беловчанке предоставилась возможность выступить на гала-концерте в компании известного актера и шоумена.

– В минувшую пятницу в Челябинске состоялся гала-концерт победителей проекта. Наша землячка спела дуэтом со Станиславом Ярушиным. Искренние поздравления, Валерия! Белово гордится Вами! – прокомментировал чиновник.

Необыкновенные люди – всероссийский конкурс инклюзивного творчества, участие в котором доступно молодежи с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивным коллективам, начинающим исполнителям, опытным артистам, солистам и творческим ансамблям.

Фото: ВКонтакте / "Алексей Курносов".

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