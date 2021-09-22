Молодые футболисты из Кузбасса в средней возрастной категории по итогу серии игр стали победителями всероссийских соревнований "Кожаный мяч". О победе рассказал глава Топкинского округа Алексей Фомин.

Чиновник отметил, что в Волгограде за победу сражались 24 команды из разных городов России. Однако землякам удалось продемонстрировать свои высокие навыки игры и стать лучшими на фоне конкурентов.

За первое место в финале они выступали против соперников из Карачаево-Черкесии. Матч закончился со счетом 1:0