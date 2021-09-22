Победа во Всероссийском "Кожаном мяче" досталась кузбасским футболистам

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Глава Топкинского округа похвастался достижениями своих юных соотечественников, которые стали победителями футбольного соревнования "Кожаный мяч".

Молодые футболисты из Кузбасса в средней возрастной категории по итогу серии игр стали победителями всероссийских соревнований "Кожаный мяч". О победе рассказал глава Топкинского округа Алексей Фомин.


Чиновник отметил, что в Волгограде за победу сражались 24 команды из разных городов России. Однако землякам удалось продемонстрировать свои высокие навыки игры и стать лучшими на фоне конкурентов.


За первое место в финале они выступали против соперников из Карачаево-Черкесии. Матч закончился со счетом 1:0

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