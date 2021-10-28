Пнувший мусорку на вирусном видео кемеровчанин объяснился и стал фигурантом дела

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Житель кузбасской столицы, ставший героем нашумевшего видео, пнув мусорку, которую позже подняла юная школьница, рассказал о причинах своего поступка.

Сотрудники полиции установили личность кемеровчанина, который ударом ноги опрокинул заполненную мусором урну, стоявшую у подъезда. Им оказался один из жильцов многоэтажки. Как он рассказал правоохранителям, таким способом он попытался привлечь внимание управляющей компании, которая должна следить за чистотой двора.


В результате мужчина стал фигурантом административного дела по ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Теперь ему грозит до двух тысяч рублей штрафа. Требование об устранении проблемы, ставшей причиной инцидента, также направлено в УК.


Помимо этого, установлено, что поднявшая урну семилетняя девочка воспитывается в многодетной семье. За проявленное неравнодушие полиция и общественники приняли решение поощрить ее. Об этом сообщает полиция Кузбасса.


Напомним, ранее редакция AVOKADO опубликовала скандальный ролик из Кемерова, который вызвал бурные споры в социальных сетях и распространился за пределами региона.

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