Плотный туман снова окутал кемеровские улицы

Экологическая обстановка в кузбасской столице снова стала причиной возмущений и жалоб от горожан, которые разместили фотографии с "чистым" воздухом в сообществе во "ВКонтакте". Судя по опубликованным снимкам, улицы областного центра окутал густой черный дым.

– Немного об экологической обстановке в Кемерово, – прокомментировал фотографии интернет-пользователь.

Однако подписчики паблика неоднозначно отреагировали на пост. Аудитория предложила недовольному кемеровчанину отправиться в соседние города области, например, Прокопьевск и Киселевск, чтобы после визита он "сравнил ситуацию".

Стоит отметить, что редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала о введении режима "черного неба" сразу в трех городах Кузбасса.