Плотный туман снизил видимость до нуля в поселке близ Кемерова

Сегодня утром, 8 июля, в социальных сетях появились фотографии, сделанные в поселке Металлплощадка Кемеровского района. Местные жители сняли на камеру плотный туман, окутавший дома. Судя по фото, в пелене можно разглядеть только фонари и очертания зданий.
– Видимость ноль, – отметил автор снимков.
Комментаторы отметили, что наблюдали подобную картину и в областном центре. В частности, о плотном тумане сообщили жители Рудничного района Кемерова.
Отметим, что о тумане в Кузбассе ранее сообщали синоптики. Накануне кемеровчане поделились снимками крупного града.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
Загрузка комментариев