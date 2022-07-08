Плотный туман снизил видимость до нуля в поселке близ Кемерова

Сегодня утром, 8 июля, в социальных сетях появились фотографии, сделанные в поселке Металлплощадка Кемеровского района. Местные жители сняли на камеру плотный туман, окутавший дома. Судя по фото, в пелене можно разглядеть только фонари и очертания зданий.

– Видимость ноль, – отметил автор снимков.

Комментаторы отметили, что наблюдали подобную картину и в областном центре. В частности, о плотном тумане сообщили жители Рудничного района Кемерова.

Отметим, что о тумане в Кузбассе ранее сообщали синоптики. Накануне кемеровчане поделились снимками крупного града.