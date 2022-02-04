Плотный слой черной пыли на окнах испугал новокузнечан

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Житель южной столицы Кузбасса опубликовал видео, на котором показал "сажу" неизвестного происхождения.

Пользователь социальных сетей из Новокузнецка разместил ролик, на котором проводит рукой по оконной раме. В результате на пальцах остается плотная черная пыль.

– Центр Новокузнецка. 7 этаж. Окна во двор, – гласит подпись к видео.

Комментаторы поддержали мужчину и отметили, что также сталкивались с подобным явлением и выразили опасения в связи с этим.

– "Четвертый год живу в Новокузнецке, и я просто не успеваю мыть окна", " Бегите, глупцы!" – написали горожане.

Часть пользователей предположила, что "сажа" на окнах возникает из-за неудовлетворительной экологической ситуации. Некоторые новокузнечане, в свою очередь, предложили автору ролика почаще проводить уборку.


Напомним, что над Кузбассом было зафиксировано облако ядовитого газа. Мэр Новокузнецка рассказал о планах на ликвидацию частного сектора, которая может улучшить экологическую обстановку. На территории южной столицы Кузбасса продолжает действовать режим НМУ.

Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс

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