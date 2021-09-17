Площадка для мини-футбола появилась в кузбасском городе

Площадка для мини-футбола открылась в городе Топки. Спортивное поле заняло место бывшего полигона Топкинского технического техникума.
Предполагается, что новый объект станет местом для проведения матчей и привлечет внимание молодых людей для различных игр.
— В течение ближайших лет в спортивном парке появятся площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, будет создана площадка для маломобильных групп населения, а также будут установлены тренажеры и беговая дорожка, — прокомментировал глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти назвали сроки открытия теннисного корта в Кемерове.
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