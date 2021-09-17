Площадка для мини-футбола появилась в кузбасском городе

0
Фото:  

Новая спортивная площадка, которая предназначена для игр в мини-футбол, стала доступна для всех желающих погонять по полю мяч в кузбасском городе.

Площадка для мини-футбола открылась в городе Топки. Спортивное поле заняло место бывшего полигона Топкинского технического техникума.


Предполагается, что новый объект станет местом для проведения матчей и привлечет внимание молодых людей для различных игр.

В течение ближайших лет в спортивном парке появятся площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, будет создана площадка для маломобильных групп населения, а также будут установлены тренажеры и беговая дорожка, прокомментировал глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти назвали сроки открытия теннисного корта в Кемерове.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29061

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined