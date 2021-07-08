Пленивший жену с ребенком в квартире мужчина предстанет перед судом в Кузбассе

Исходя из информации, собранной следователями, известно, что инцидент произошел, когда обвиняемый вернулся домой с вахты. Тогда же он прибыл в квартиру, где некогда проживал со своей женой, с которой собирался разводиться, и малолетним ребенком.

Дождавшись других жильцов квартиры, он запер женщину с ребенком, спрятав ключ у себя. Мужчина также пригрозил плененным применением насилия в том случае, если они попытаются убежать из помещения. Тем не менее, горожанка попытался открыть дверь, однако муж остановил ее.

- <…> ударил ее осколком стекла в область головы, причинив телесные повреждения, - утонили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Женщине помогла мать: родительница позвонила запертой горожанке, и дочь успела сказать собеседнице, что ее удерживают в квартире. После этого мужчина забрал ее сотовый. На место же по обращению родственницы прибыли правоохранители, которым удалось проникнуть в помещение и освободить горожанку.

К текущему моменту уголовное дело, возбужденное по п.п. «в», «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ, направлено на разбирательства в суд с обвинительным заключением.