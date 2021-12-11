"Платная" парковка у жилого дома в Кемерове возмутила горожан

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В социальных сетях жители кузбасской столицы высказались по поводу появления во дворе многоквартирного дома "платной" парковки.

По словам кемеровчан, ситуация произошла во дворе дома № 9а по Пионерскому бульвару. Стоянка на придомовой территории оказалась огорожена, что вызывает множество проблем.

- Парковка огорожена столбами, цепями, замками. Скорая помощь не может развернуться, по утрам и вечерам затор во дворе, - написал местный житель.

Он также отметил, что представители управляющей компании уверены, что в данном случае все законно, однако соответствующие документы там предоставить не смогли.

- Вся территория "платной" парковки под наблюдением и ночным дежурством зачинщиков, - высказался кемеровчанин.

В итоге мужчина написал об этом в социальной сети с намерением привлечь к ситуации городскую администрацию.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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