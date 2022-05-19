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Плативший фальшивыми купюрами кузбассовец отправится в колонию

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Суд вынес окончательный приговор в отношении жителя Кемеровской области, который использовал для покупок поддельные банкноты.

Установлено, что 46-летний житель Чебулинского муниципального округа освободился в 2017 году из мест лишения свободы, где отбывал 11-летний срок за ряд преступлений, в числе которых убийство. В марте 2020 года мужчина купил в Москве 15 фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей и спрятал их дома.

‒ В то время из-за пандемии у него возникли финансовые трудности, в связи с чем он решил воспользоваться фальшивыми деньгами. И в течение недели в период с 23 по 30 марта использовал 4 купюры, рассчитываясь ими за бензин, продукты питания, а также для перевода денег родственникам, ‒ сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Подделку обнаружили сотрудники банка и обратились в правоохранительные органы. Экспертиза подтвердила, что купюры были фальшивыми. Кузбассовец признал вину частично. При вынесении приговора суд, с учетом всех обстоятельств, назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он обжаловал приговор, но судебная коллегия оставила судебный акт без изменения.


Кроме того, в ближайшее время осужденного этапируют в Красноярск. Там его обвиняют в организации преступной группы, которая занималась незаконным оборотом поддельных денег.

Видео: МВД России

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