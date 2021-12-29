Плата за зимние развлечения возмутила новокузнечан

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Жители южной столицы Кузбасса остались недовольны платой за то, что кемеровчанам достается даром.

В социальных сетях мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова появилось сообщение от горожанки, которая возмутилась необходимостью платить за катание на коньках в центре города.

‒ Каток на площади общественных мероприятий почему платный? ‒ написала новокузнечанка на странице Сергея Кузнецова в Instagram.

Градоначальник в ответ на это сообщил, что каток на обозначенной территории был организован предпринимателем, но в городе есть и сто бесплатных катков. Для уточнения их расположения Сергей Кузнецов посоветовал горожанке обратиться в администрации районов.


Примечательно, что на площади Советов в Кемерове каток бесплатный. При этом кемеровчане остались недовольны украшением города к Новому году.

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