Плата за ЖКУ поднимется в 2022 году для жителей Кузбасса

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Власти Кемеровской области обнародовали документ, в котором обозначен рост платы за коммунальные услуги в регионе.

Сегодня, 20 декабря, в электронном бюллетене правительства Кузбасса вышло постановление об утверждении максимальных индексов изменения платы за ЖКУ в муниципалитетах. Согласно документу, наибольшее повышение ‒ в 13,1% ‒ ожидает жителей Прокопьевска. Далее следует Белово, где плата за ЖКУ вырастет на 12,4%. В крупнейших городах региона также будут изменения ‒ в Кемерове индекс составил 12,3%, а в Новокузнецке ‒ 7,5%. Для остальных муниципалитетов обозначены показатели в пределах от 4,9% до 5,3%.


Кроме того, в документе указана причина повышения платы на каждой территории. Так, в Прокопьевске учитывались темпы изменения тарифов в сфере водоснабжения 4,0%, водоотведения 4,0%, горячего водоснабжения 15,0%, отопления 15,0%, электрической энергии 5,0%, обращения с твердыми коммунальными отходами 4,0%.

Да!
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