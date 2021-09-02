Плата за маленьких детей в междугородних автобусах стала обязательной в Кузбассе

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Правила перевозки детей в междугородних автобусах изменились в Кемеровской области. Теперь необходимо платить даже за самых маленьких пассажиров.

Согласно обновленным правилам поездок с детьми в другой город, кузбассовцам придется оплачивать проезд не только за себя, но и за ребенка. Если раньше дошкольник мог проехать на коленях родителя, то теперь для него нужно покупать билет на отдельное место.

– Теперь в междугородних автобусах необходимо приобретать детский билет на ребенка любого возраста – стоимость составляет 50% от взрослого билета, – сообщили VSE42.Ru в "Кузбасспассажиравтотрансе".

Вместе с тем новые правила начали действовать еще с 1 апреля, однако далеко не все граждане обратили на распоряжение внимание. Поэтому теперь в соцсетях стали появляться возмущенные сообщения кузбассовцев о том, что с них потребовали плату за ребенка во время рейса Кемерово — Новокузнецк.


Представитель "Кузбасспассажиравтотранса" уточнил, что подобный порядок действует только при использовании междугороднего транспорта: на пригородных рейсах можно провести бесплатно ребенка до семи лет.

Да!
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