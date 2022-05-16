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Плата за детский сад увеличится в Кемерове

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Жители кузбасской столицы будут больше платить за пребывание детей в дошкольных учреждениях.

Согласно официальным документам, с 1 июня 2022 года ежемесячная плата в детских садах Кемерова будет увеличена. Горожанам придется платить уже не 2 729 рублей, а 3 029 рублей.


При этом в постановлении, подписанном 16 мая мэром Ильей Середюком, отмечается, что изменения затронут учреждения, в которых группы функционируют в режиме полного (12 часов), сокращенного дня (8-10,5 часа) и продленного дня (13-14 часов).


При этом повышение платы за детский сад затронет и другие города региона. Предыдущее увеличение стоимости пребывания детей в дошкольных учреждениях было в 2020 году.

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