План мероприятий ко Дню металлурга в Новокузнецке появился в Сети

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Власти южной столицы Кузбасса рассказали, как пройдет празднование Дня металлурга.

Сегодня, 15 июля, в 19:00 перед новокузнечанами выступит певец Олег Газманов. Концерт состоится в 19:00 на Площади общественных мероприятий.


В субботу, 16 июля, на трассе в Новоильинском районе города начнется Отборочный этап кубка России и второй этап чемпионата и первенства России по автокроссу. При этом финальные заезды состоятся в воскресенье. Начало запланировано на 10:30.


Также одним из мероприятий ко Дню металлурга станет третий Международный open-air фестиваль джаза. Он начнется 16 июля в 15:00 и продлится до 00:30 в музее-заповеднике "Кузнецкая крепость". Вход свободный, о чем сообщил мэр Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.


Общегородской праздник пройдет в субботу на площади у ТРЦ "Планета". Перед горожанами и гостями Новокузнецка выступят артисты, в числе которых группа Burito. Начало в 20:00 часов. Мероприятия завершатся салютом.


Напомним, что после праздника горожане смогут уехать домой на автобусах.

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