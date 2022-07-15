План мероприятий ко Дню металлурга в Новокузнецке появился в Сети

Сегодня, 15 июля, в 19:00 перед новокузнечанами выступит певец Олег Газманов. Концерт состоится в 19:00 на Площади общественных мероприятий.

В субботу, 16 июля, на трассе в Новоильинском районе города начнется Отборочный этап кубка России и второй этап чемпионата и первенства России по автокроссу. При этом финальные заезды состоятся в воскресенье. Начало запланировано на 10:30.

Также одним из мероприятий ко Дню металлурга станет третий Международный open-air фестиваль джаза. Он начнется 16 июля в 15:00 и продлится до 00:30 в музее-заповеднике "Кузнецкая крепость". Вход свободный, о чем сообщил мэр Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Общегородской праздник пройдет в субботу на площади у ТРЦ "Планета". Перед горожанами и гостями Новокузнецка выступят артисты, в числе которых группа Burito. Начало в 20:00 часов. Мероприятия завершатся салютом.

Напомним, что после праздника горожане смогут уехать домой на автобусах.