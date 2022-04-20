Пламя вспыхнуло посреди кемеровских частных домов на Сибиряков-Гвардейцев

Постоянный читатель прислал в редакцию интернет-журнала кадры с места пожара в частном секторе на улице Сибиряков-Гвардейцев. На фотографиях видно, что сильное пламя охватило одну из мусорных урн, расположенной у дома.

– Напротив Сибиряков-Гвардейцев, 129. По всей видимости кто-то из местных выбросил золу и загорелось, – сказал кемеровчанин.

Он также отметил, что огонь полыхал на участке на протяжении 30 минут и за это время никто из жильцов не принял попытки самостоятельно потушить. В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту сообщили, что сигнал о воспламенении мусора в большом большегрузном контейнере поступил в ведомство в 20:33. На адрес выезжали три человека на одной автоцистерне.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что с минувшей пятницы, 15 апреля, в Кузбассе начал действовать особый противопожарный режим, при котором не разрешается разводить костры и готовить на открытом огне, в том числе мангале, мясо. На территории области он продлится с 15 апреля по 1 июня. Всем нарушителям грозят штрафы.