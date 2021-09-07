Пламя разгорелось в кемеровском частном доме

Сигнал о возгорании в частном доме на улице Заречной в Кемерове поступил спасателям в 17:06 6 сентября. На место пожара бросились четыре подразделения огнеборцев в составе 16 человек. К их приезду крыша дома горела открытым пламенем.

— До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека, — сообщили Avoka.do в ГУ МЧС по Кузбассу.

Пострадавших в результате пожара нет. Однако огонь нанес значительный ущерб строению: обгорела деревянная обрешетка крыши на всей площади. Всего пламя распространилось на 24 кв.м. По предварительным данным экстренной службы, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации технического оборудования.