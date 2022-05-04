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Пламя охватило расселенный барак на глазах у кемеровчан

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Минувшим днем жители столицы Кузбасса сообщили о пожаре в бараке на улице Спартака, из которого ранее были выселены жильцы.

Судя по видео, пожар разгорелся в одной из квартир кирпичного строения на улице Спартака,9. На кадрах заметно, что из окна на втором этаже вылит густой черный дым. При этом за происходящим наблюдают взрослые и дети.


Со слов комментаторов, в помещении уже давно никто не живет, поскольку здание считается аварийным и подлежит сносу.


В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту факт возгорания по указанному адресу подтвердили. Сигнал поступил в ведомство в минувший вторник, 3 мая, в 17:40.

На момент прибытия из окна наблюдалось открытое горение. В результате на втором этаже сгорели вещи и обгорели стены, деревянный пол. Общ площадь 40 "квадратов",– указали в ведомстве.

Ликвидировать пламя удалось спустя несколько минут к 17:56. Обошлось без пострадавших. Причину воспламенения предстоит выяснить специалистам.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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