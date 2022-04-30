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Пламя охватило общежитие в одном из районов Кемерова

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Фото:  

Очевидцы сообщили о возгорании в общежитии на проспекте Ленинградском столицы Кузбасса. В соцсетях опубликованы кадры с места пожара.

Как сообщили в региональном паблике соцсети "Вконтакте", пожар произошел по проспекте Ленинградском в общежитии №18а. Судя по видео, к зданию приехали пожарные. Отмечается, что жилицы заметили дым в лифтовой шахте на девятом этаже.


В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO уточнили, что сигнал о возгорании в девятиэтажном строении поступил в ведомство сегодня в 8:47. На месте выяснилось, что произошло возгорание приборов управления лифтового механизма.


На тушение на трех автоцистернах были направлены 11 человек. До их прибытия самостоятельно эвакуировались 30 человек. Обошлось без пострадавших.

Видео: ВКонтакте / "ЧП Кузбасс"

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