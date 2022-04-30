Пламя охватило лесной массив у заправочной станции в Новокузнецке

Пожар возник в лесном массиве недалеко от улицы Бызовское шоссе, о чем очевидцы сообщили в социальной сети "ВКонтакте". В качестве подтверждения своих слов свидетели прикрепили видео, на котором заметно, что за заправочной станцией, где видны деревья, действительно, идет густой черный дым. При этом рядом расположена трасса.

Другие подробности о случившемся не разглашаются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что серьезный пожар охватил дома и постройки в кузбасском пгт.