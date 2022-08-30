Пламя охватило дачу в садах под Кемеровом

Сегодня во вторник, 30 августа, в 9:46 пожарные получили сигнал о пожаре в садовом товариществе "Аэропорт" в Кемеровском городском округе. На тушение выехали семь человек и две автоцистерны. К их прибытию полыхала одна из дач.

– В результате сгорели и обрушились стены, а также обрешетка крыши по всей площади, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

Потушить возгорание удалось в 10:02. Предварительно, все произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Никто не пострадал.