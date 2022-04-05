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Пламя охватило частный дом ранним утром в Кузбассе

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Минувшим утром в беловском селе произошел серьезный пожар. Подробнее о происшествии редакции AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Сигнал о пожаре в частном жилом доме на улице Печерская в беловском пгт. Новый – Городок поступил борцам с огнем сегодня утром в 6:44. На тушение направились восемь человек на двух автоцистернах.

– На момент прибытия первого подразделения горела крыша строения и веранда, которую огонь впоследствии уничтожил полностью. Общая площадь возгорания составила 70 м², – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

В результате инцидента никто не пострадал. Огонь удалось полностью ликвидировать в 7:04. Причина воспламенения устанавливается. К слову, в Сети очевидцы поделились видео с места пожара, на которое попал процесс горения здания.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что житель кузбасского села попал в огненную ловушку.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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