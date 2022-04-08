Пламя охватило автомобили в одном из дворов Кемерова

Пользователи социальных сетей разместили кадры, снятые в одном из кемеровских дворов. На камеру попал момент, когда огонь объял две припаркованные машины. Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы выяснить подробности произошедшего.

Сигнал о возгорании на проспекте Октябрьском поступил в 1:30. К моменту прибытия первого подразделения, автомобили Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander горели открытым пламенем. В результате оба транспортных средства полностью обгорели, сообщили журналисту AVOKADO в региональном МЧС.

Возгорание было ликвидировано в 1:42. На место выдвигались две единицы техники и семь человек. Причина пожара устанавливается.