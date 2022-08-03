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Пламя объяло автомобиль на парковке в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса загорелся автомобиль американского производства. Огнеборцы раскрыли AVOKADO подробности ЧП.

Накануне 2 августа в 18:13 диспетчеру ГУ МЧС по Кузбассу поступил сигнал о возгорании авто Dodge Durango 1997 года выпуска. Отмечается, что транспорт находился на парковке в районе проспекта Авиаторов. На тушение пламени были отправлены семь человек и две автоцистерны.

К их прибытию из-под капота машины шел дым. В результате обгорел моторный отсек. Предварительно, все произошло из-за неисправности электрооборудования транспортного средства, – уточнили AVOKADO в экстренных службах.

Потушить пожар удалось в 18:19.

Да!
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