Плакат с ветераном ВОВ на мусорке привел кемеровчан в шок

По словам жителя областного центра, на улице Ульяны Громовой расположен мусорный бак, на котором наклеен плакат ветерана ВОВ и используется как "ограждение" для отходов. Местонахождение баннера рядом с помоями горожанин счел неуместным и свое раздражение высказал землякам в Сети.

– Такое отношение к ветеранам. Огородили мусорку баннером, – сокрушился кемеровчанин.

Негодование земляка подхватили и комментаторы. Многие заявили, что все происходящее происходящее – кощунство.