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Плачущий пьяный кузбассовец клялся в машине полиции

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Правоохранители задержали нетрезвого водителя в Кемеровской области, после чего тот не сдержал чувств.

Водитель и пассажир мопеда передвигались по одной из дорог Топкинского муниципального округа без защитных шлемов. Нарушение заметили полицейские и потребовали от кузбассовцев остановки. Водитель сначала попытался скрыться на транспорте, но затем бросил мопед и вместе с пассажиром решил бежать от правоохранителей. Вскоре мужчин задержали.


Выяснилось, что 26-летний мопедист никогда не получал водительских прав и неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. При этом в одном из "пьяных" ДТП был тяжело травмирован человек. На момент очередного задержания у кузбассовца были признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование он отказался и вовсе отрицал, что передвигался на мопеде.

‒ Затем водитель расплакался, просил отпустить его и клялся исправиться, ‒ отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении нарушителя были составлены протоколы по нескольким статьям. Общая сумма штрафов может достигнуть 16 000 рублей. Кроме того, за управление без водительского удостоверения мужчине ранее уже было назначено наказание в виде 110 часов исправительных работ.


Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК. За нетрезвую езду нарушитель может лишиться свободы на срок до трех лет.

Видео: YouTube / ОПЕР ТВ

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