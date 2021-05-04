Пивточка в жилом доме с детским учреждением разгневала кемеровчан

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Жители кузбасской столицы выразили недовольство соседством с пивнушкой, которая открылась в многоэтажке, где имеется детское образовательное учреждение.

Житель областного центра оказался недоволен деятельностью пивной точки, которая открыла двери для посетителей на проспекте Шахтеров, 60Б. Свое недоумение он выразил в сообществе социальной сети.

– Пока дети изучают ментальную арифметику, родители могут ознакомиться с культурой пития. Детский образовательный центр, и рядом крыльцо пивного магазина. Почему в администрации на это не обращают внимание? – сокрушается горожанин.

Кроме того, автор публикации обратил внимание на российское законодательство, согласно которому на сегодняшний день деятельность пивных точек в жилых домах, а также вблизи образовательных учреждений запрещена.


В комментариях к посту пользователи выразили мнение, что владельцам торгового павильона удалось отыскали способ, как, не нарушая закона, открыть торговлю в обозначенном месте.

Стоит отметить, что антипивной закон в Кузбассе был принят в конце 2019 года, но действовать начал значительно позже в 2021 году.

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