Пивточка в Кемерове попалась на незаконной продаже алкоголя

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В южной столице Кузбасса уличили в незаконной продаже пива работника торговой точки. В результате все пенное силовики изъяли.

Информация о незаконной реализации алкоголя в торговой точке в одном из многоквартирных жилых домов поступила кемеровских стражам закона. Для проверки данных силовики поспешили на проверочную закупку.

В результате находящаяся на смене продавец торговой точки реализовала бутылку алкогольного напитка покупателю, — сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Как итог: в отношении индивидуального предпринимателя полицейские составили протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". За торговлю спиртным вне рамок закона ему грозит штраф до 40 000 рублей. Всю продукцию правоохранители изъяли.

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