Кемеровчане рассказали, что около фонтана, расположенного на Октябрьском проспекте в Ленинском районе города, собираются шумные компании и распивают пиво. При этом неподалеку находятся школа и детский сад, поэтому на обозначенной территории часто появляются горожане с детьми.

– В этом месте всегда гуляют и маленькие дети, и постарше. Но выпивох это совершенно не смущает: они сидят обычно допоздна (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – сообщили кемеровчане сайту VSE42.Ru.

Также горожане отметили, что распитие спиртных напитков в общественном месте запрещено законом и должно быть замечено правоохранителями. Однако, по словам жителей областного центра, реакции от полиции пока не последовало.