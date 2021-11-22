"Пить невозможно": кузбассовцы пожаловались на вонь от проточной воды

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Жители кузбасского села Куртуково сообщили, что пахучую воду, которая течет из их водопровода, невозможно использовать для питья и ополаскивания посуды.

Как сообщается в публикации в сообществе во "ВКонтакте", качество воды не устроило жители села Куртуково в Новокузнецком районе Кемеровской области. Свои слова автор поста подкрепила видеозаписью, на которой видно текущую из крана рыжую жидкость.

– Портиться бытовая техника и вещи. Фильтры для очистки выходят из строя моментально. Пить ее невозможно. Администрация разводит руками. Подвоза чистой воды на улицы нет. Покупать воду очень накладно. А отстаивать и кипятить то что идет из крана бесполезно, – рассказала подписчица паблика.

Она отметила, что от воды исходит стойкий неприятный запах, который не выветривается из домов и впитывается в посуду, вещи.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского поселения от отчаяния решили рассказать о своей проблеме в Сети. С их слов, в жилые дома ежедневно подают опасную воду.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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