Как сообщается в публикации в сообществе во "ВКонтакте", качество воды не устроило жители села Куртуково в Новокузнецком районе Кемеровской области. Свои слова автор поста подкрепила видеозаписью, на которой видно текущую из крана рыжую жидкость.

– Портиться бытовая техника и вещи. Фильтры для очистки выходят из строя моментально. Пить ее невозможно. Администрация разводит руками. Подвоза чистой воды на улицы нет. Покупать воду очень накладно. А отстаивать и кипятить то что идет из крана бесполезно, – рассказала подписчица паблика.

Она отметила, что от воды исходит стойкий неприятный запах, который не выветривается из домов и впитывается в посуду, вещи.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского поселения от отчаяния решили рассказать о своей проблеме в Сети. С их слов, в жилые дома ежедневно подают опасную воду.