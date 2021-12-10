Пилот пропавшего в Кузбассе вертолета найден погибшим

Спасатели обнаружили тело пилота, который находился за штурвалом частного вертолета, вылетевшего из Новокузнецка в Республику Алтай. Напомним, что ранее на судне сработал аварийный маяк, а экипаж не выходил на связь. Место крушения было найдено. По уточненным данным, оно находится на территории Кузбасса.
‒ На месте падения вертолета найден погибшим его пилот, ‒ рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
Пилот был единственным человеком на борту. Возможная причина трагедии ‒ технический отказ.
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