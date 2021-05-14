Пиар юбилея региона обойдется кузбасским властям в 20 млн рублей

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На освещение 300-летнего юбилея Кузбасса администрация области выделила многомиллионную сумму денежных средств, которая уйдет на оплату телетрансляций и публикаций в интернете.

Так, два тендера от кемеровской администрации появились на сайте государственных закупок. Местный власти разыскивают подрядчика, который справится с организацией пиар-деятельности 300-летия Кузбасса на телевидении и просторах Сети. Кроме того, начальная стоимость каждого контракта составляет 9,9 млн рублей, следует из текста документов.


Один из них предполагает закупку на телевидении 825 минут для освещения значимых мероприятий экономико-политической, культурной, спортивной направленности, собраний и форумов. Что касается второго контракта, то в задачах прописано освещение в СМИ и интернете мероприятий, непосредственно связанных с 300-летием Кузбасса. В сетевых изданиях потребуется разместить лонгриды и статьи общим объемом 196 200 знаков, на телевидении – 11 904 секунд видео, а также сделать публикации в газетах.


Сроки действия обоих контрактов определены до 16 декабря 2021 года.

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