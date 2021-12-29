ПФР обозначил даты выплат для жителей Кузбасса в январе

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Сотрудники пенсионного фонда РФ обнародовали график выдачи пособий, пенсий и других выплат для жителей Кемеровской области.

Согласно официальной информации, сегодня, 29 декабря, отделение ПФР по Кузбассу выплачивает пособие за декабрь родителям-одиночкам, воспитывающим детей от 8 до 16 лет (включительно). Также выплаты смогут получить беременные женщины, вставшие на учет на раннем сроке. По правилам, данные пособия выплачиваются месяцем позже, но из-за праздников график подвергся изменению.


Выплаты из материнского капитала поступят в банки с 10 по 14 января. Пенсии и социальные выплаты за январь, доставляемые через почтовые отделения, придут в январе в соответствии с графиком для каждого населенного пункта. Специалисты рекомендуют заранее узнать о дате доставки, чтобы ее не пропустить.


Выплата пенсий через банки будет произведена по обычному графику 14, 19, 20 и 25 января, то есть, в рабочие дни.

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