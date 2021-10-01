Певец Андрей Губин заявил о желании быстрее умереть

Как сообщает РИА "Новости", известный певец Андрей Губин заявил о желании скорой своей смерти. Причиной такого признания стали постоянные и мучительные боли из-за своего заболевания – левосторонней прозопалгии.
– Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее, – рассказал музыкант.
Помимо этого артист начал терять свои зубы. По его словам, впервые боли он начал испытывать в 16 лет, а в 28 они стали совсем трудными.
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