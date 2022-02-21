На популярной Интернет-платформе появилась петиция, адресованная губернатору Кузбасса. В обращении, созданном местным жителем, предлагается ввести в регионе звание "Почетный донор". В качестве примера мужчина обращается к опыту других субъектов РФ, где людям, сдающим свою кровь для нуждающихся, предоставляются льготы по ЖКХ и присваивается звание "Ветеран труда".

‒ Человек, который жертвует своим здоровьем ради других, достоин лучшего. Чем хуже кузбассовец того же москвича или жителя другого региона, где эти льготы действуют? <...> Прошу ввести в нашем регионе звание Почетный донор Кузбасса с приравниванием его со званием Ветеран труда, ‒ говорится в петиции.

Автор обращения также подчеркнул, что в Кемеровской области, промышленном и шахтерском регионе, важно сделать донорское движение более привлекательным.