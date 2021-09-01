Петербуржец получил срок после использования полученных в Кузбассе связей во время работы на нефтебазе

В Кемеровской области завершено рассмотрение уголовного дела 49-летнего бывшего сотрудника фирмы из Санкт-Петербурга, занимающейся хранением и складированием нефти и нефтепродуктов. Мужчина обвинялся по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, осужденный после увольнения из нефтебазы воспользовался полученными связями для заработка.

— Так, мужчина созвонился с директором компании-перевозчика, находящейся в городе Кемерово, предложил ему поспособствовать в заключении между организациями договора и сопровождении его исполнения на подачу-уборку железнодорожных цистерн на одной из нефтебаз, — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

Сделка показалась директору выгодной, поэтому он согласился. Согласно вставленным петербуржцем условиям, перевозчик должен был платить каждый месяц 150 тыс. рублей с каждого поезда. Таким образом, суда платежей достигала 5 млн 400 тыс. рублей.

Правоохранители задержали мошенника в момент передачи ему 300 тыс. рублей. В результате мужчина получил 3 года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.