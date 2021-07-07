Песков высказался о ремонте детсада в Новокузнецке после жалобы Путину

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Пресс-секретарь российского президента рассказал журналистам о реакции, которая последовала на жалобу жительницы Новокузнецка о протекающей крыше в детсаду.

Обращение жительницы южной столицы Кузбасса к российскому президенту Владимиру Путину по поводу отсутствия ремонта протекающей крыши в школе-датском саду №235 в Новокузнецке позволило сдвинуть дело с мертвой точки и в настоящий момент на объекте проводятся работы. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о личном контроле этой жалобы президентом.

– Там по детскому саду все делается уже, поэтому там на эту жалобу очень оперативно поступила реакция. Что касается жалобной папки, то тут я не могу вам сказать, какое будет решение, но по крайней мере президент обладает всем объемом информации, – прокомментировал Песков, его цитирует РИА "Новости".

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что Цивилев распорядился провести ремонт в школе-детсаду после обращения новокузнечанки к Путину. Кроме того, жители шахтерского края в социальных сетях губернатора Кузбасса под одним из последних постов предложили "для скорости" решения проблем в регионе напрямую обращаться к президенту страны.

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