Песков поддержал идею не допускать в России на занятия студентов без справки о вакцинации

Идею совета ректоров вузов Москвы и Московской области рассмотрели в Кремле. Так, заместитель руководителя Администрации президента РФ заявил, что меры, согласно которым не прошедших вакцинацию студентов не допустят к очным занятиям, поддерживает "целиком и полностью". Однако ограничения не затронут тех, кто имеет справки о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.

Отмечается, что не привитые ученики российских вузов будут получать знания в дистанционном формате.

При этом темпы вакцинации в стране Песков назвав слабыми. Он уверен, что на территории РФ в настоящий момент созданы все условия для проставления гражданам вакцины, передают "Известия".

Ранее редакция Avokado сообщала, что половина привитых от COVID-19 россиян лишилась антител через девять месяцев.