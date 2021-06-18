Песков поддержал идею не допускать в России на занятия студентов без справки о вакцинации

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о предложении допускать на очные занятия только тех студентов, которые ввели вакцину от китайского вируса.

Идею совета ректоров вузов Москвы и Московской области рассмотрели в Кремле. Так, заместитель руководителя Администрации президента РФ заявил, что меры, согласно которым не прошедших вакцинацию студентов не допустят к очным занятиям, поддерживает "целиком и полностью". Однако ограничения не затронут тех, кто имеет справки о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.


Отмечается, что не привитые ученики российских вузов будут получать знания в дистанционном формате.


При этом темпы вакцинации в стране Песков назвав слабыми. Он уверен, что на территории РФ в настоящий момент созданы все условия для проставления гражданам вакцины, передают "Известия".


Ранее редакция Avokado сообщала, что половина привитых от COVID-19 россиян лишилась антител через девять месяцев.

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